Lyon-Marselha: Anthony Lopes tenta travar bom resultado de André Villas-Boas

Lyon e Marselha defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 6.ª jornada da Liga francesa de futebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações com presença portuguesa nas equipas.

À entrada para esta ronda, o Lyon, de Anthony Lopes, posiciona-se no 11.º lugar, com 6 pontos, fruto de uma vitória, três empates e uma derrota até ao momento no campeonato francês, enquanto que o Marselha, equipa orientada por André Villas-Boas, soma 8 pontos, após somar dois triunfos, dois empates e uma derrota.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Lyon bateu o Dijon, empatou com Bordéus, Nimes e Lorient e perdeu na deslocação ao Montepellier, ao passo que o Marselha venceu fora o Brest e o poderosíssimo Paris Saint-Germain, empatou em casa com o Lilie e Metz e perdeu, também em casa, com o St. Étienne.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Lyon, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.