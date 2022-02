Lyon-Nice: duelo com promessa de golos

CÓD 149 Lyon 1.91 Empate 3.5 Nice 3.56

Encontro de candidatos aos lugares cimeiros na jornada 24 da Ligue 1, com o oitavo colocado Lyon a receber a visita do terceiro Nice, num embate entre duas equipas que entram separadas por 8 pontos nesta partida.Com 42 pontos, o Nice procura um regresso aos triunfos no campeonato depois do desaire na ronda anterior diante do Clermont, ao passo que o Lyon, com 34 pontos, também vem de um desaire, no caso diante do Monaco, por 2-0. Pelo meio, refira-se, o Nice conseguiu um triunfo moralizador para a Taça de França, algo que poderá utilizar como motivação para voltar a ganhar também na Ligue 1.Em termos de confronto direto, os últimos três duelos têm um balanço de duas vitórias do Nice e uma do Lyon, com a particularidade de todos esses encontros terem tido golos de ambas as equipas e um total superior a 3 tentos. Como será desta vez?