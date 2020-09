Lyon-Nîmes: voltar a vencer

Vindo de uma derrota diante do Montpellier, num encontro disputado a meio da semana, o Lyon recebe esta sexta-feira a visita do Nimes numa partida na qual entra em campo com expectativa de retomar o rumo dos triunfos para se manter na luta pelos postos cimeiros da tabela.



Com 4 pontos até ao momento, o Lyon enfrenta esta partida sem o lesionado Jeff Reine-Adélaïde e o suspenso Houssem Aouar, tendo ainda como dúvida Bertrand Traoré. Quanto ao Nimes, que tem 3 pontos, não pode contar com os lesionados Lucas Deaux e Sofiane Alakouch e tem Romain Philippoteaux em dúvida.



Olhando a estatísticas, de referir que se registaram pelo menos 3 golos nos últimos sete jogos fora de casa do Nimes na Ligue 1, sendo que em oito dos últimos nove a equipa visitante perdeu. Por outro lado, o Lyon ganhou os últimos quatro embates diante deste oponente, tendo sempre marcado pelo menos dois golos.

CÓD 151 Lyon 1.44 Empate 4.32 Nîmes 6.13