Lyon-Panathinaikos: campanha europeia algo atribulada

Lyon e Panathinaikos defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 3.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações que contam, até ao momento, com um arranque de temporada algo atribulado.

Nas duas primeiras jornadas da prova, o Lyon registou duas derrotas, frente a Valencia, por 63-65, e diante do Olimpia Milano, por 73-87. Já os gregos do Panathinaikos arrancaram a competição com uma vitória por 78-76 frente ao Khimi e perdeu (71-78) no duelo helénico com o Olympiacos.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registada até ao momento entre as duas equipas, com ambas a somarem um triunfo e uma derrota nos dois duelos que colocaram as duas formações frente a frente.