Lyon-Paris Saint-Germain: duelo entre portugueses em França

Lyon, de Anthony Lopes, e o Paris Saint-Germain, de Danilo Pereira, defrontam-se este domingo em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga francesa de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações que se posicionam nos três primeiros lugares da tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Lyon encontra-se no 3.º lugar, com 60 pontos, fruto de 17 vitórias, nove empates e três derrotas, enquanto que o Paris Saint-Germain posiciona-se no 2.º posto, com o mesmo números de pontos que o seu próximo adversário, mas após ter somado 19 triunfos, três empates e sete derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Lyon registou três vitórias (Brest, Rennes e Sochaux) e dois empates (Marselha e Reims), ao passo que o Paris Saint-Germain somou três triunfos (Bordéus, Brest e Lille), um empate (Barcelona) e uma derrota (Nantes).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Paris Saint-Germain, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Lyon a levar a melhor no último embate apenas, com uma vitória por 0-1.