Lyon-PSG: Anthony Lopes na luta pela final da Taça de França

A realizar uma temporada longe do esperado, já que é apenas quinto, o Lyon de Anthony Lopes recebe esta quarta-feira a visita do Paris SG, numa partida na qual se jogará o acesso à final da Taça de França.



Apesar da temporada menos bem conseguida, a verdade é que o Lyon está num excelente momento recente, especialmente marcado pela vitória sem espinhas sobre a Juventus na semana passada. Em sentido inverso, e apesar de liderar de forma tranquila na Ligue 1, o PSG registou também na Champions um resultado menos bom, ao perder fora de casa com o Borussia Dortmund por 2-1.



Este será o terceiro encontro da temporada entre estas duas equipas (haverá ainda outro para a Taça da Liga), sendo que o PSG ganhou os dois primeiros, ambos para a Ligue 1, primeiro por 1-0 (fora) e depois por 4-2 (casa).

CÓD 181 Lyon 4.56 Empate 3.87 PSG 1.58