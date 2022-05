Lyon-RC Toulon: final da EPCR Challenge Cup

CÓD 299 Lyon 2.9 Empate 17.5 RC Toulon 1.28

Aí está a disputa da final da EPCR Challenge Cup, a segunda prova mais importante do râguebi europeu. Frente a frente estarão dois conjuntos franceses, com o Lyon a defrontrar o RC Toulon no Stade Vélodrome, em Marselha.O Lyon, 8.º no campeonato francês, vai disputar a sua primeira final europeia, isto depois de ter sido 1.º no Grupo B e de ter afastado Worcester, Glasgow e Wasps.Já o RC Toulon, finalista por três ocasiões nesta mesma competição (2009–10, 2011–12 e 2019–20), foi 1.º no Grupo A e afastou no caminho para esta final o Benetton, London Irish e Saracens.No confronto direto, estas duas equipas já se enfrentaram por duas vezes esta temporada, ambas para o Top-14, com dois triunfos do Toulon. Primeiro em casa por 19-13 e depois, fora de portas, por 43-10. Haverá vingança à terceira?