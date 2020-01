Lyon-Real Madrid: merengues defendem estatuto de líder isolado

Lyon e Real Madrid defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num confronto que coloca frente a frente duas formações com prestações bem distintas no desenrolar da competição.



Nos últimos cinco encontros, a formação francesa somou três vitórias (Olimpia Milano, Alba Berlin e Khimki M.) e duas derrotas (Zenit Petersburgo e Barcelona), ao passo que o Real Madrid venceu todos (Valencia, Olympiacos, Olimpia Milano, Baskonia e Panathinaikos).



Relativamente à classificação, destaque para a liderança do Real Madrid, com 13 vitórias e apenas três derrotas, enquanto que o Lyon é 9.º colocado, com oito triunfos (um em OT) e o mesmo número de derrotas.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da formação francesa, com quatro triunfos contra apenas um dos merengues. Irão os espanhóis conseguir equilibrar um pouco mais a balança?

CÓD 236 ASVEL Lyon 3.22 Empate 11.39 Real Madrid 1.36