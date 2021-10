Lyon-Stade Toulouse: líder invicto do Top 14 visita reduto do terceiro

Encontro do Top 14, com uma partida entre o terceiro colocado Lyon Olympique Universitaire e o primeiro Stade Toulousain. Com 26 pontos, o conjunto visitante ainda só tem vitórias no registo e conta com um saldo positivo de 83, algo que tentará reforçar neste duelo, no qual encontrará uma equipa que tem três vitóras e três derrotas, para um registo positivo até bem interessante de 75.



Com onze vitórias seguidas, incluindo duelos da época passada, os visitantes esperam ampliar o seu bom registo, ainda que neste duelo encontrem uma equipa perante a qual perderam nos últimos três confrontos. O mais recente dos quais em fevereiro, com vitória por 31-23 dos de Lyon.