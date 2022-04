Lyon-West Ham: tudo para resolver em França

CÓD 108 Lyon 2.05 Empate 3.41 West Ham 3.24

Depois do empate a um golo que se registou em Londres, Olympique Lyonnais e West Ham United vão discutir esta quinta-feira, em solo francês, qual das duas equipas avançará para as meias-finais da Liga Europa.Ainda com Anthony Lopes em dúvida - o português saiu lesionado no jogo do fim de semana -, o Lyon chega a este jogo vindo de cinco jogos seguidos sem perder e três consecutivos a sofrer pelo menos um golo. Em termos de golos, de realçar que apeans um dos últimos cinco jogos teve mais do que 3 no total, ainda que curiosamente em cinco dos últimos seis duelos ambas as equipas tenham marcado.Quanto ao West Ham, vem de uma derrota diante do Brentford por 2-0, num jogo no qual ampliou para quatro o númeor de partidas consecutivas a sofrer pelo menos um golo. Em termos individuais, os londrinos não contarão com Angelo Ogbonna e Aaron Cresswell.