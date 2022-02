Macc. Tel Aviv-Baskonia: israelitas deforntam adversário de boa memória

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais um encontro da fase regular da Euroliga, com um embate entre Macc. Tel Aviv e Baskonia, numa partida da 25.ª jornada que colocará frente a frente o 12.º e o 17.º colocados, respetivamente.



Com 11 vitórias e 13 derrotas, os israelitas ainda sonham com o playoff, mas terão de conseguir entrar numa boa sequência positiva. Quanto aos espanhóis, têm 7 vitórias e 17 derrotas e o melhor que podem fazer é melhor corrigir o registo e escapar dos lugares inferiores da tabela.



Na primeira volta, em novembro, os israelitas ganharam em solo basco por 87-69, numa partida na qual ampliaram para quatro o número de jogos seguidos a bater a formação espanhola. Olhando ao registo global, nos últimos dez jogos entre estas duas equipas houve 158 pontos em média, com 80 a serem por parte do Maccabi e 78 dos espanhóis.

Por Record