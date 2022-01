Macc. Tel Aviv-Baskonia: israelitas num péssimo momento

CÓD 209 Macc. Tel Aviv 1.61 Empate 13.5 Baskonia 2.4

Encontro da 19.ª jornada da fase regular da Euroliga, com um embate entre duas equipas empatadas na tabela, com as mesmas 7 vitórias e 11 derrotas. Será um jogo importante de olho no eventual apuramento para o playoff, que começa a ficar 'apertado' quando já passámos a fase intermédia da competição.A atuar em casa, o Macc. Tel Aviv leva cinco encontros consecutivos a perder na Euroliga, ao passo que os bascos nesses mesmos cinco encontros ganharam três, incluindo os dois mais recentes.Olhando ao registo dos últimos encontros em todas as competições, o Macc. Tel Aviv conseguiu uma média pontual de 76 nos seus últimos dez jogos, ao passo que o registo do Baskonia foi de 83.Em termos individuais, Scottie Wilbekin é o melhor pontuador dos israelitas, com 15,2 pontos de média, e também o melhor assistente, com 4,3 passes certeiros. Já Ante Zizic é o melhor ressaltador, com 5,6 de média. Do lado oposto, Wade Baldwin tem 12,1 pontos de média, Steven Enoch 6 ressaltos e Jayson Granger chega às 4,3 assistências em média.Quanto ao confronto direto, o Maccabi leva quatro vitórias seguidas, sendo que em cinco dos últimos seis encontros ao intervalo estava na frente do marcador. Em termos pontuais, analisando os últimos dez encontros, a média é de 158 por partida, 80 da autoria do Maccabi e 78 dos espanhóis.