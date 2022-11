Maccabi Haifa-Benfica: águias ainda sonham com o 1.º lugar

CÓD 116 Maccabi Haifa 4,5 Empate 4,05 SL Benfica 1,64

A viver um início de temporada de grande nível, ainda sem qualquer derrota, o Benfica visita esta quarta-feira o reduto do Maccabi Haifa, numa partida na qual os encarnados procurarão alcançar um resultado que permita sonhar com a chegada ao primeiro posto do grupo - para tal tem de esperar que o Paris SG faça pior diante da Juventus.Vindo de quatro triunfos seguidos e 27 (!) encontros sem perder, os encarnados não poderão contar neste jogo com Draxler e Enzo, tendo de resto todo o plantel à disposição.Já Maccabi Haifa, uma equipa no fim de semana venceu no plano interno, depois de ter perdido por 7-2 diante do PSG, leva três jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo, sendo que em termos individuais continua a ter como baixas Suf Podgoreanu, Mahmoud Jaber, Dolev Haziza e Daniel Sundgren.Em termos de confronto direto, o Benfica venceu na Luz por 2-0, em setembro.