Maccabi Haifa-Estrela Vermelha: sérvios com mais jogos oficiais nas pernas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Maccabi Haifa e Estrela Vermelha defrontam-se na noite desta quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão com ritmos competitivos distintos.

Os israelitas somam até ao momento cinco jogos oficiais na temporada 2022/23, um para a Supertaça de Israel, que acabou por não conquistar depois de perder com o Hapoel Beer Sheva, e os restantes quatro nas pré-eliminatórias da Champions, tendo eliminado o Olympiacos de Pedro Martins e ainda o Apollon. Já os sérvios somam sete jogos oficiais, cinco para o campeonato e mais dois na 3.ª pré-eliminatória da Champions, onde superou o Pyunik com um saldo de 7-0 no somatório das duas mãos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Maccabi Haifa registou duas vitórias (Olympiacos e Apollon), um empate (Olympiacos) e duas derrotas (Hapoel Beer Sheva e Apollon), ao passo que o Estrela Vermelha somou cinco triunfos consecutivos (Mladost, Radnik, Pyunik - em dois momentos distintos - e FK Vozdovac).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas formações.