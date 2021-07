Maccabi Haifa-Kairat Almaty: em ação nas rondas prévias da Champions

Arranca a disputa da Liga dos Campeões 2021/22, com a disputa da primeira ronda de qualificação entre os israelitas do Maccabi Haifa e os cazaques do Kairat Almaty.



Sem jogar de forma oficial desde finais de maio, o Maccabi entra nesta partida vindo de três triunfos seguidos nessa fase, ao passo que o Kairat está em pleno de competição, levando desde meados de maio oito encontros seguidos sem perder, com seis vitórias e dois empates a registar.



Note-se que estas duas equipas já se encontraram há um ano, na altura num playoff da Liga Europa ganho pelo Maccabi por 2-1. Como será desta vez, agora para a Champions?

CÓD 117 Maccabi Haifa 1.77 Empate 3.38 Kairat Almaty 3.64