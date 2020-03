Maccabi Tel-Aviv-Anadolu Efes: líder com deslocação complicada

Líder destacado na fase regular da Euroliga, o Anadolu Efes visita esta quarta-feira o reduto dos israelitas do Maccabi Tel-Aviv, num duelo no qual terá pela frente o quarto colocado da prova, uma equipa que tem já assegurada a sua presença no playoff - apenas faltará saber em que posição.



Em grande momento de forma, o Anadolu Efes não perde na Euroliga desde finais do ano passado, contando desde então com onze vitórias consecutivas, seis delas fora de casa. Quanto ao Maccabi, vem de quarto triunfos consecutivos, ainda que neste duelo tenha como missão travar uma sequência de três desaires seguidos ante estes mesmos turcos.

