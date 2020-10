Maccabi Tel-Aviv-Fenerbahçe: duelo da Euroliga

Encontro da sexta jornada da Euroliga, com Maccabi Tel-Aviv e Fenerbahçe a defrontarem-se na tarde de quinta-feira em solo israelita, numa partida que colocará frente a frente duas formações que têm até ao momento o mesmo balanço: duas vitórias e três derrotas.



A grande diferença entre os dois conjuntos acaba mesmo por ser a exigência da temporada até ao momento, já que o Maccabi apenas acumula as cinco partidas da Euroliga, ao passo que os turcos já disputaram o dobro dos jogos (todos com vitórias na Liga).



Em relação a esta Euroliga, note-se que as duas equipas têm registos similares, mas em momentos distintos. O Fenerbahçe começou com duas vitórias e perdeu os três encontros seguintes, ao passo que o Maccabi Tel-Aviv arrancou a vencer, perdeu os três jogos seguintes e venceu no mais recente.



Olhando ao confronto direto, o registo nos últimos quatro encontros é de equilíbrio, com duas vitórias para cada lado. Na época passada, por exemplo, os israelitas venceram ambos os duelos. Ainda olhando ao confronto direto, mas agora do ponto de vista estatístico e alargando a análise aos últimos dez duelos, há a registar uma média de pontos por partida de 154, com um equilíbrio equilíbrio a destacar, com 78 pontos para os israelitas e 77 dos turcos. Nesse sentido, note-se, nos últimos oito encontros o Maccabi venceu o primeiro período em seis deles.

CÓD 313 Maccabi Tel-Aviv 1.56 Empate 10.87 Fenerbahçe 2.47