Maccabi Tel-Aviv-Panathinaikos: Mais um jogo da Euroliga

Mais um jogo da Euroliga, com um embate da metade inferior da tabela entre o Maccabi Tel-Aviv e o Panathinaikos, numa partida da 15,ª jornada que colocará frente a frente o 12.º e o 15.º colocados, respetivamente.



Com seis vitórias até ao momento, o conjunto israelita entra em campo em melhor posição, ainda que essa sua vantagem se deva essencialmentea o facto de ter mais uma partida disputada do que os gregos.



Uma equipa helénica que, refira-se, venceu quatro dos últimos sete jogos que disputou, dois deles na Euroliga e dois no campeonato. Quanto aos israelitas, têm cinco triunfos e dois desaires nos últimos sete jogos, sendo que desses resultados registaram-se três triunfos na Euroliga e dois no campeonato local.



No que a pontuação diz respeito, note-se que a média ponual do Maccabi é de 78 nos últimos dez jogos (para uma média total dos seus jogos de 153), ao passo que no caso dos gregos a média de pontos marcados é de 81, para um registo global de 155.



Quanto ao confronto direto, o Maccabi venceu os últimos três jogos, ainda que no balanço da última dezena haja vantagem pontual do Panathinaikos, com uma média de 79 contra 77 dos israelitas.