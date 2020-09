Maccabi Tel Aviv-RB Salzburgo: duelo inédito e de extrema importância

Mais um encontro europeu com vista a mais uma presença na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. Maccabi Tel Aviv e RB Salzburgo defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a primeira mão do playoff da prova milionária, num encontro que irá disputar-se no Estádio Bloomfield, em Tel-Aviv (Israel).

Até chegar a esta eliminatória, a formação israelita teve de ultrapassar o Riga FC, o Suduva e ainda o Dynamo Brest. De notar que, durante estes três jogos a baliza do Maccabi Tel Aviv manteve-se a zeros, sinais que demonstram alguma eficácia no processo defensivo da equipa - pelos menos contra equipa de menor envergadura. Já o Salzburgo chegou a esta fase de forma automática.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Maccabi Tel Aviv registou três vitórias (Sakhnin, Suduva e Dynamo Brest), um empate (Bnei Yehuda) e uma derrota (Maccabi Petah Tikva), enquanto que o RB Salzburgo somou quatro triunfos (Turkgucu Munique, Bregenz, Wolfsberger AC e Altach) e um empate (Liverpool).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de estas duas equipas nunca se terem defrontado anteriormente, pelo que não existem dados que possam ajudar a prever (de melhor forma) qualquer tipo de resultado entre ambas.