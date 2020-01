Maccabi Tel-Aviv-Real Madrid: merengues favoráveis no confronto direto

Maccabi Tel-Aviv e Real Madrid defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações que se posicionam, atualmente, entre o top-5 da tabela classificativa.



À entrada desta jornada, o Maccabi Tel-Aviv é 5.º classificado, com 14 vitórias e sete derrotas, enquanto que o Real Madrid é 3.º colocado, com 15 triunfos e seis desaires.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Maccabi Tel-Aviv registou três vitórias (Alba Berlim, Barcelona e Olimpia Milano) e duas derrotas (Zalgaris Kaunas e Bayern), enquanto que a formação merengue somou três desaires (CSKA Moscovo, Khimki M. e Anadolu Efes).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Real Madrid contra apenas um do Maccabi Tel-Aviv.

