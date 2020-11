Maccabi Tel-Aviv-Zalgiris Kaunas: forasteiros em vantagem

Maccabi Tel-Aviv e Zalgiris Kaunas defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 8.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações em posições completamente distintas no que diz respeito à tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Maccabi Tel-Aviv posiciona-se no 15.º lugar, com duas vitórias (uma delas em OT) e cinco derrotas, enquanto que o Zalgiris Kaunas encontra-se no 2.º posto, com cinco triunfos e duas derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o Maccabi Tel-Aviv registou três vitórias (Maccabi Rishon, Hapoel Eilat e Maccabi Ashod) e duas derrotas (Fenerbahçe e Anadolu Efes), ao passo que o Zalgiris Kaunas somou o mesmo registo: 3V (Rytas, Lyon e CBet) e 2D (Valencia e Real Madrid).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Zalgiris Kaunas, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, sendo que a restante terminou com um triunfo do Maccabi Tel-Aviv.