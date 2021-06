Macedónia Norte-Holanda: cumprir calendário

Com duas vitórias nos dois jogos disputados, a Holanda entra esta segunda-feira em campo diante da Macedónia Norte com o apuramento já garantido e com a tranquilidade de poder rodar a sua equipa já de olho nos 'oitavos', isto contra uma equipa que entra em campo já afastada.



Privada de Donny van de Beek, a turma laranja venceu diante da Ucrânia e a Áustria, com cinco golos marcados e dois sofridos, defrontando nesta terceira ronda uma turma macedónia que perdeu ambos os encontros, com um registo de golos igual... mais ao contrário: cinco sofridos e dois marcados.



Olhando a registos recentes, a Holanda leva seis jogos seguidos sem perder e três a ganhar, sendo que em cinco dos últimos seis foi a primeira equipa a marcar. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco o marcador teve sempre pelo menos 3 golos - a exceção foi curiosamente o jogo mais recente, com o triunfo por 2-0 sobre a Áustria. Quanto à Macedónia, em seis dos mais recentes sete jogos viram-se pelo menos 3 golos no marcador, sendo que em cinco deles ambas as equipas marcaram golos.



Relativamente ao confronto direto, a Holanda não perdeu nenhum encontro diante destes macedónios, contando com duas vitórias e dois empates. O duelo mais recente foi em 2009, com goleada por 4-0.

CÓD 117 Macedónia Norte 8.58 Empate 5.34 Holanda 1.33