Madeira SAD-Sp. Horta: madeirenses com vantagem no confronto direto

Madeira SAD e Sporting Clube da Horta defrontam-se, esta terça-feira, pelas 19h30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada do campeonato nacional masculino de andebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente posicionadas nos últimos lugares da tabela.

À entrada para esta ronda, o Madeira SAD posiciona-se no 13.º lugar, com seis pontos, fruto de uma vitória e três derrotas, enquanto que o Sporting Clube da Horta encontra-se no 16.º e último posto, com apenas um ponto, fruto de apenas uma derrota no único jogo até ao momento disputado pela equipa.

Relativamente ao confronto direto, destaque para a clara superioridade do Madeira SAD, equipa que venceu 19 dos 25 duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Sporting Clube da Horta a levar a melhor em cinco dos seis restantes embates realizados entre os dois conjuntos.