Mafra-Desp. Chaves: de olho nos lugares cimeiros

Numa partida que colocará frente a frente duas formações com ambições reais de lutarem pela subida de divisão, Mafra e Desp. Chaves encontram-se este sábado numa partida da 19.ª jornada da Segunda Liga na qual estarão frente a frente o terceiro e o sexto colocados, respetivamente.



Mais bem colocado, o conjunto mafrense chega a este encontro numa sequência de dez partidas seguidas sem perder na Segunda Liga, numa série que dura desde o arranque de novembro e que apenas teve algumas 'manchas' nos jogos das Taças, com o afastamento na Taça da Liga e da Taça de Portugal.



Quanto ao Chaves, em sentido inverso, não venceu nenhum dos últimos três encontros, algo que tentará inverter neste encontro, no qual terá como inspiração a vitória alcançada na primeira volta, por 2-1.

CÓD 163 CD Mafra 2.47 Empate 3.04 Desp. Chaves 2.65