Mafra-Sp. Covilhã: de olhos postos na permanência

Colocados na segunda metade da tabela da Liga SABSEG, Mafra e Sp. Covilhã encontram-se este sábado numa partida da 30.ª jornada na qual ambas as equipas entrarão em campo essencialmente tendo como objetivo somar pontos para carimbar o mais rápido possível a permanência.



Com 34 pontos, a equipa da casa está perto de o conseguir, mas a verdade é que leva uma fase de cinco jogos seguidos sem ganhar, com quatro derrotas e apenas um empate. Por outro lado, em seis dos últimos sete os mafrenses foram a primeira equipa a encaixar.



Quanto aos serranos, têm 31 pontos e estão 4 acima da zona de descida. Nos últimos cinco duelos também não venceram nenhum, mas a verdade é que somaram 2 pontos, ao contrário do seu adversário, que só conseguiu um. Por outro lado, apenas dois dos últimos sete jogos do Covilhã tiveram mais do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, note-se que os últimos três jogos acabaram em empates com golos, sendo que a última vitória de qualquer uma das equipas foi em 2019, na altura do Covilhã em Mafra por 2-1. Irá a tendência manter-se?

CÓD 169 CD Mafra 2.56 Empate 2.64 Sp. Covilhã 2.93