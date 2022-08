Magdeburg-Hannover 96: abertura de jornada na 2.Bundesliga

CÓD 202 FC Magdeburg 2.6 Empate 3.4 Hanôver 96 2.2

Encontro da 5.ª jornada da 2.Bundesliga, com Magdeburg e Hannover 96 a encontrarem-se pelas 17.30, num duelo que colocará frente a frente o 16.º e o 12.º colocados, respetivamente.Com 3 pontos, o conjunto da casa tem apenas uma vitória no seu registo, vindo de dois desaires nos dois últimos jogos. Pelo meio ainda perdeu um outro, para a Taça, sendo que em termos de sequências já lá vão também oito jogos seguidos sempre a sofrer pelo menos um golo. Por outro lado, nos últimos dez jogos do Magdeburg o marcador final teve 3 ou mais golos.Quanto ao Hannover 96, tem 4 pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas no registo. No duelo mais recentes conseguiu a sua primeira vitória, num de dois jogos dos últimos dez nos quais o marcador final teve menos do que 3 golos.Em termos históricos, este será o primeiro jogo oficial entre estas duas equipas.