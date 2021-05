Mainz 05-Hertha Berlim: acerto de calendário na Bundesliga

No fecho da jornada 29 da Bundesliga - uma partida em atraso dessa ronda -, Mainz e Hertha Berlim encontram-se esta segunda-feira na Opel Arena, num jogo no qual os visitantes estão obrigados a triunfar para impedir a queda ao segundo escalão do futebol alemão.



Com 26 pontos, os de Berlim estão a 3 do Colónia e a 4 do Bielefeld e Werder Bremen - mas com menos três jogos do que os adversários mais diretos, pelo que conseguir somar nas partidas em falta algo totalmente obrigatória. Um objetivo que surge numa altura em que o Hertha leva já três semanas sem jogar, devido ao surto de Covid-19 que levou ao isolamento da equipa.



Quanto ao Mainz, leva sete jogos seguidos sem perder na Bundesliga - venceu cinco e empatou dois duelos -, uma série que permitiu alcançar 17 dos 34 pontos que têm de momento. Em bom momento, o Mainz foi a primeira equipa a marcar nesses mesmos sete encontros, sendo que em três deles conseguiu não sofrer golos.



Quanto ao confronto direto, o Mainz leva três jogos seguidos sem perder diante deste Hertha, um adversário perante o qual foi a primeira equipa a marcar em sete dos mais recentes nove duelos. Curiosamente, no mais recente esse dado não se verificou, já que o marcador ficou a zeros.

CÓD 106 Mainz 05 2.26 Empate 3.21 Hertha Berlim 2.81