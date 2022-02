Mainz-Bayer Leverkusen: visitantes em grande momento

CÓD 209 Mainz 05 2.92 Empate 3.59 B. Leverkusen 2.13

Na abertura da 23.ª jornada da Bundesliga, Mainz e Bayer Leverkusen encontram-se esta sexta-feira no Opel Arena, numa partida que colocará frente a frente o 9.º e o 3.º colocados, respetivamente.Com 41 pontos, os visitantes entram em campo numa excelente sequência de jogos, com quatro triunfos consecutivos e cinco jogos seguidos sem perder. Nos últimos oito jogos do Bayer houve sempre pelo menos 3 golos, sendoq ue ambas as equipas marcaram. Nos últimos cinco, o Bayer foi sempre a primeira formação a marcar. Note-se que, por outro lado, os de Leverkusen leva doze jogos seguidos a encaixar pelo menos um golo.Quanto ao Mainz, tem 31 pontos, e chega a este jogo vindo de duas partidas seguidas sem perder, com o empate diante do Friburgo e o triunfo ao Hoffenheim. Neste último encontro, refira-se, o Mainz alcançou a quarta partida consecutiva sem sofrer golos em casa no campeonato.Em relação ao confronto direto, o Bayer leva oito jogos seguidos sem perder diante do Mainz, uma equipa à qual marcou sempre (e em primeiro lugar) nos últimos nove duelos. Na primeira volta, em Leverkusen, os farmacêuticos ganharam por 1-0.