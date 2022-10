Mainz-Colónia: separados por 1 ponto

CÓD 225 Mainz 05 2,15 Empate 3,4 FC Colónia 3,1

Na abertura da jornada 11 da Bundesliga, Mainz e Colónia encontram-se esta sexta-feira, numa partida que colocará frente a frente duas equipas apenas separadas por 1 ponto na tabela. Com 16 pontos, o Colónia é aquele que está mais bem colocado, em 7.º, ao passo que o Mainz surge na 11.ª posição.Sem derrtoas nos últimos três jogos, o Mainz espera manter o bom momento, num jogo no qual o Colónia, por seu turno, procurará travar uma sequência de dez jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo. Falando em golos, o Colónia foi a primeira equipa a sofrer nos últimos seis encontros e em todos eles ao intervalo perdia.Quanto ao confronto direto, olhemos primeiro aos golos, já que apenas um dos últimos sete embates entre estas equipas não teve ambas as equipas a marcar. Nesse sete duelos, refira-se, apenas por três não tiveram um total de 3 ou superior. Na época passada, em dois duelos, houve um empate em casa do Mainz (1-1) e uma vitória do Colónia por 3-2.