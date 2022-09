Mainz-Hertha: visitantes em recuperação

• Foto: Getty Images

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No arranque da jornada 7 da Bundesliga, Mainz e Hertha encontram-se esta sexta-feira na Opel Arena, num duelo entre o 6.º e o 15.º colocados, respetivamente.



Com 10 pontos, o Mainz conta com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas até ao momento, sendo que um desses desaires foi precisamente no jogo mais recente, diante do Hoffenheim, por 4-1. Esse encontro, refira-se, foi o terceiro consecutivo no qual pelo menos um cartão vermelho foi exibido.



Quanto ao Hertha, vem de uma vitória e um empate, conseguindo com esses 4 pontos superar aquilo que havia feito nas quatro rondas inicias - 1 ponto. A equipa de Berlim está na zona inferior da tabela e procura desesperadamente pontuar para escapar de lá.



O confronto direto, ainda assim, não é muito positivo, já que o Mainz leva seis jogos seguidos sem perder diante deste oponente. Por outro lado, falando de golos, apenas dois dos últimos sete jogos não tiveram tentos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total final. Na época passada, por exemplo, o Mainz venceu ambos: 4-0 e 2-1.

Por Record