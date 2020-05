Mainz-RB Leipzig: duelo de opostos na Bundesliga

Colocados precisamente em pólos opostos da tabela da Bundesliga, Mainz 05 e RB Leipzig encontram-se este domingo na Opel Arena, numa da 27.ª jornada do campeonato alemão no qual estarão frente a frente o 15.º e o 4.º colocados, respetivamente.



Com 27 pontos, o Mainz entra em campo numa posição ainda algo perigosa, já que está apenas uma posição acima da zona de playoff de despromoção, ainda que os jogos recentes nem tenham sido totalmente negativos, já que nos últimos cinco perdeu apenas um (ganhou outro e empatou três).



Quanto ao RB Leipzig, entra em campo numa posição de Champions, mas com praticamente obrigatoriadade de ganhar, até porque o Bayer Leverkusen está logo ali atrás com menos 1 ponto. Ainda assim, apesar dessa pressão, a verdade é que o Leizpig até está numa boa fase, já que não perdeu nenhum dos últimos oito encontros, pese embora vir de três empates seguidos.



Quanto ao confronto direto, apontar primeiramente que nos últimos sete encontros entre estes dois conjuntos se registaram três ou mais golos, sendo que nos cinco mais recentes ambas as formações marcaram. Por outro lado, o Mainz sofreu golos nos últimos três duelos ante o RB Leipzig, não conseguindo em nenhum deles o triunfo. Quanto ao Leizpig, foi a primeira equipa a marcar em seis dos sete duelos mais recentes, tendo chegado ao intervalo na frente em quatro dos últimos cinco. Na primeira volta, refira-se, o Leizpig venceu (ou goleou...) por expressivos 8-0!

CÓD 151 Mainz 05 6 Empate 4.67 RB Leipzig 1.42