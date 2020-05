Mainz-RB Leipzig: golos não faltam nos jogos entre estes dois

Arranca a segunda semana desde o arranque da Bundesliga, com um encontro entre Mainz e Red Bull Leipzig, este sábado, em jogo que irá realizar-se à porta fechada, devido à pandemia de Covid-19, a contar para a 27.ª jornada da prova.

À entrada para esta jornada, o Mainz posiciona-se um lugar acima dos lugares de despromoção, com 27 pontos, fruto de oito triunfos, três empates e 15 derrotas, enquanto que o Red Bull Leipzig é 4.º classificado, com 51 pontos, após somar 14 vitórias, nove empates e três desaires.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Mainz registou uma vitória (Paderborn), três empates (Schalke, Düsseldorf e Colónia) e uma derrota (Wolfsburgo), ao passo que o Red Bull Leipzig somou dois triunfos (Werder Bremen e Schalke) e três empates (Bayer Leverkusen, Wolfsburgo e Friburgo).

No que toca aos encontros dentro e fora de casa, destaque para a insuficiência do Mainz em fazer-se sobressair no seu recinto - que agora agrava o facto de não ter o apoio do público -, com quatro triunfos, dois empates e sete derrotas nos 13 encontros até agora disputados.

Já o Red Bull Leipzig é 'vice-campeão' a jogar fora de portas, com sete vitórias, quatro empates e duas derrotas nos 13 jogos já realizados - registo apenas ultrapassado pelo Bayern Munique.

Relativamente ao confronto direto recente, de notar a quantidade de golos que os encontros entre estas duas equipas resultam: 26 golos nos últimos cinco duelos, com o Red Bull Leipzig a sair vencedor por duas ocasiões, enquanto que o Mainz venceu apenas um encontro.