Maiorca-Athletic Bilbau: bascos defrontam adversário de boa memória

CÓD 119 Maiorca 3.13 Empate 2.97 Athletic Bilbau 2.31

No jogo que marca o fecho da jornada do campeonato espanhol, Maiorca e Athletic Bilbao encontram-se esta segunda-feira no Estadi de Son Moix, numa partida que colocará frente a frente o 17.º e o 8.º, respetivamente.Com 34 pontos, o conjunto basco entra em campo em melhor posição, mercê das 8 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. A turma de Bilbau leva cinco jogos seguidos sem perder, numa série na qual entram três duelos da Taça do Rei, com vitórias sobre Barcelona, Real Madrid e Valencia. Neste jogo, refira-se, o Athletic não contará com Nico Williams e Íñigo Martínez e tem ainda Unai Vencedor em dúvida.Quanto ao Maiorca, tem 23 pontos e está no primeiro lugar acima da zona de descida. Tem 5 vitórias, 8 empates e 9 derrotas e nos últimos cinco jogos venceu dois e perdeu três. No mais recente, jogado há uma semana, venceu por 2-1 diante do Cádiz. Em termos individuais, Dominik Greif e Amath Ndiaye são baixas certas, Iddrisu Baba é dúvida.Nas contas do confronto direto, o Athletic não perdeu nenhum dos últimos nove duelos com os insulares, sendo que na primeira volta venceu por 2-0. Nesse duelo, refira-se, confirmou-se a tendência para poucos golos: apenas dois dos últimos dez embates tiveram mais do que 2 golos.