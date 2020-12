Maiorca-CD Castellón: duelo de extremos na Segunda Divisão espanhola

Encontro de equipas colocadas em posições bem distintas da tabela, com o 18.º colocado a visitar o reduto do líder, num duelo da 17.ª ronda da Segunda Divisão espanhola no qual estará também em jogo uma incrível série assinada pela formação da casa.



Com 35 pontos na tabela, o Maiorca entra em campo vindo de 15 jogos seguidos sem perder e com três vitórias consecutivas, algo que tentará levar em frente neste duelo, no qual terá pela frente uma formação forasteira que está apenas um ponto acima da zona de despromoção, com 15.



Primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis duelos, o Maiorca entraré claramente motivado para este encontro, até porque terá do outro lado uma equipa que tem precisamente a estatística inversa: o Castellón foi a primeira equipa a sofrer em oito dos últimos dez e chegou ao descanso já em desvantagem em sete dos mais recentes nove.



Por fim, note-se que este será o primeiro jogo oficial entre estas duas equipas, isto depois de já se terem defrontrado neste mês de setembro num encontro de preparação que foi vencido pelos insulares por 2-0. Irá essa tendência repetir-se?

CÓD 132 Maiorca 1.48 Empate 3.39 CD Castellón 6.02