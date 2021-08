Maiorca-Espanyol: reencontro agora na elite

Encontro de abertura da jornada 3 da Liga espanhola, com o quinto colocado Maiorca a receber a visita do Espanyol, o 14.º cotado, que em dois jogos não perdeu... mas também não ganhou. Já os insulares, com 4 pontos, têm um triunfo e um empate até ao momento.



Com dois golos marcados e um sofrido, o Maiorca vem do seu primeiro triunfo diante do Alavés, ao passo que o Espanyol ainda não marcou qualquer golo, tendo arrancado este campeonato com nulos diante do Osasuna e Villarreal.



Do ponto de vista estatístico, contando duelos de pré-temporada, refira-se que apenas um dos últimos seis jogos do Maiorca tiveram mais do que 3 golos, sendo que em cinco dessa última meia dúzia a primeira equipa a marcar foi precisamente o conjunto insular. Quanto ao Espanyol, não vence há três partidas, não sofre há quatro... mas não marca há três. Nos últimos nove jogos... nenhum teve mais do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o Espanyol leva três jogos seguidos sem perder diante do Maiorca, com duas vitórias e um empate no seu registo. Um dos triunfos foi no jogo mais recente, em fevereiro, com vitória fora por 2-1, num duelo da Segunda Divisão.

CÓD 103 Maiorca 2.55 Empate 2.9 Espanyol 2.85