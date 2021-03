Maiorca-Leganés: duelo de candidatos à subida em Espanha

Duelo de equipas de topo na Segunda Liga espanhola, com o segundo colocado Maiorca a receber a visita do quarto Leganés, numa partida da 32.ª jornada que colocarám frente a frente duas equipas com objetivos e chances reais de subir de divisão.



Os de Maiorca, com 61 pontos, estão em melhor posição e podem reforçá-la caso vençam , ao passo que os visitantes, com 54 pontos, sabem que vencer é quase obrigatório para conseguir alimentar a esperança da subida direta. Caso não consiga, pelo menos o playoff parece já algo praticamente seguro.



Apesar da boa colocação na tabela, o Maiorca chega a esta partida vindo de três jogos seguidos sem vencer, com duas derrotas e um empate. Um momento negativo que acabou por travar uma boa fase dos insulares, que nos sete duelos anteriores apenas tinham perdido um.



Quanto ao Leganés, nos últimos três encontros somou os três resultados possíveis e sofreu sempre golos. Por outro lado, e falando em golos, note-se que apenas um dos últimos seis duelos do Leganés teve pelo menos 3 no marcador.



Quanto ao confronto direto, há a registar também o facto de apenas um dos últimos seis duelos entre estas duas equipas ter tido pelo menos 3 golos. No mais recente, jogado em dezembro, venceu o Maiorca fora de portas por 1-0. Irá haver vingança?

CÓD 213 Maiorca 2.13 Empate 2.75 Leganés 3.6