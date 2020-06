Maiorca-Leganés: encontro entre aflitos

Vindos de duas derrotas nas duas partidas disputadas nesta retoma da liga espanhola, Maiorca e Leganés procuram esta sexta-feira um regresso aos triunfos que lhes permita escapar da zona inferior da tabela e ganhar nova vida na luta pela permanência na prova.



Atualmente em antepenúltimo, o Maiorca entra em campo com 25 pontos, mais 2 do que o Leganés, que ocupa a última posição da tabela classificativa.



Sem vitórias nesta retoma, ambas as equipas partilham também uma estatística de cinco jogos seguidos a sofrer golos, sendo que do lado do Leganés há ainda a denotar o facto de ter sido a primeira equipa a sofrer nos últimos cinco jogos.



Na primeira volta, refira-se, o Leganés venceu em casa por 1-0 diante do Maiorca, um resultado que os insulares procurarão certamente vingar, até porque em caso de triunfo poderão saltar para fora da zona de descida.

CÓD 101 Maiorca 2.73 Empate 2.86 Leganés 2.7