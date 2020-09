Maiorca-Rayo Vallecano: equipas fazem o arranque oficial da atual temporada

Maiorca e Rayo Vallecano defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 1.ª jornada do segundo escalão espanhol de futebol (LaLiga2), num encontro entre duas equipas que ultimamente têm travado duelos muito equilibrados no que toca aos encontros entre ambas disputados.

Nos últimos cinco jogos realizados, entre competições oficias e não oficiais, o Maiorca registou três vitórias (Tenerife, Castellon e Lugo), um empate (Osasuna) e uma derrota (Levante), o mesmo registado alcançado pelo Rayo Vallecano: 3V (Racing Santander, Leganés e Fuenlabrada), 1E (Las Palmas) e 1D (Eibar).

Jogar no seu próprio estádio pode ser, muitas vezes, um fator motivador para as equipas anfitriãs, dado que coincide com os últimos obtidos pelo Maiorca no estádio Visit Mallorca. Nos últimos cinco encontros disputados em casa, o Maiorca somou quatro vitórias (Celta de Vigo, Levante, Tenerife e Castellon) e uma derrota (Granada). Já o Rayo Vallecano registou três triunfos (Saragoça, Racing Santander e Leganés) e duas derrotas (Alcorcón e Almería) nas últimas cinco partidas fora de portas.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas nos últimos cinco duelos entre si disputados, com ambas a somarem duas vitórias e um empate.