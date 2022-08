Maiorca-Real Betis: andaluzes defrontam adversário de boa memória

CÓD 115 Maiorca 3 Empate 3.1 Real Bétis 2.35

Depois de ter ganho por 3-0 na jornada de abertura da Liga espanhola, na receção ao Elche, o Betis visita este sábado o reduto do Maiorca, numa partida na qual tentará dar seguimento a esse resultado bastante positivo do arranque da competição. Pela frente estarão uma equipa insular, que por seu turno empatou a zero na sempre complicada deslocação ao reduto do Athletic Bilbao.Sem Íñigo Ruíz de Galarreta e Dominik Greif, mas também com Amath Ndiaye em dúvida, o Maiorca está, de todas as formas, numa boa sequência recente, já que contando encontros de pré-temporada não perdeu nenhum dos últimos seis (venceu quatro e empatou dois).Quanto ao Betis, sem Martín Montoya e Víctor Camarasa, mas também com Sergio Canales e Youssouf Sabaly em dúvida, teve uma pré-temporada algo discreta, com apenas uma vitória em seis jogos (perdeu dois e empatou três), mas quando foi a valer... fez o que competia: vencer.Em termos de confronto direto, o Betis leva seis jogos seguidos sem perder diante do Maiorca e sempre a marcar. Em termos de golos, nos últimos cinco ambas as equipas marcaram, sendo que em quatro desses o resultado final teve 3 ou mais golos. A exceção foi na época passada, um empate a um.