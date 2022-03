Málaga-Huesca: separados por 4 pontos

CÓD 122 Málaga 2.55 Empate 2.8 Huesca 2.75

Encontro da 33.ª jornada da La Liga 2, com um embate entre Málaga e Huesca, duas equipas que entram em campo separadas por 4 pontos. Em melhor posição estão os visitantes, em 15.º, com 41, ao passo que os malaguenhos aparecem duas posições abaixo, no 17.º, com 37.Olhando ao registo recente, o Málaga vem de duas partidas sem ganhar e apenas um triunfo nos últimos dez jogos, ao passo que o Huesca venceu o encontro mais recente e nos últimos dez alcançou quatro triunfos. Em termos de golos, note-se que normalmente o registo total é inferior a 3: em seis dos últimos sete jogos do Málaga o registo foi inferior a essa marca, ao passo que no lado do Huesca foi em quatro dos últimos cinco.Em relação ao confronto direto, o Huesca leva três partidas consecutivas sem perder diante do Málaga, com duas vitórias e um empate. A igualdade aconteceu precisamente na primeira volta, num duelo que acabou sem golos.