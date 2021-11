Málaga-Tenerife: duelo da Segunda Divisão espanhola

CÓD 111 Málaga 2.5 Empate 2.8 Tenerife 2.8

Em encontro da 16.ª jornada da Segunda Divisão espanhola, o 11.º colocado Málaga recebe esta segunda-feira a visita do Tenerife, uma equipa que chega a este duelo no quarto posto, com 27 pontos e com chances de saltar para o pódio, por troca com o Valladolid.Com 27 pontos, o Tenerife tem 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, contando com 21 golos marcados e 13 sofridos. A formação insular não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos que disputou (três vitórias e um empate), sendo que há ainda a destacar o registo de golos, com mais do que 3 no global em oito dos últimos dez duelos dos de Tenerife.Quanto ao Málaga, nos últimos quatro duelos venceu dois e perdeu outros dois, sendo que nos últimos três jogos sofreu golos. A atuar em casa o Málaga é a quinta melhor equipa do campeonato - ainda não perdeu -, ao passo que o Tenerife é a segunda melhor formação a jogar fora de portas, com 14 pontos dos 27 que tem conseguidos nessa condição.Em relação ao confronto direto, uma nota inicial para os golos, já que nenhum dos últimos oito jogos entre estas duas equipas teve mais do que 3 golos. Nos últimos quatro o Tenerife não perdeu e nos três mais recentes conseguiu sempre marcar. Nesses quatro duelos venceu dois (um deles particular) e empatou os outros dois.