Mali-Guiné Equatorial: malianos com vantagem no confronto direto

Mali e Guiné Equatorial defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN), num encontro que colocará frente a frente duas seleções que somam resultados positivos nos mais recentes embates realizados.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que o Mali registou quatro vitórias (Ruanda, Uganda, Tunísia e Mauritânia) e um empate (Gâmbia), ao passo que a Guiné Equatorial somou três triunfos (Tunísia, Argélia e Serra Leoa), um empate (Mauritânia) e um desaire (Costa do Marfim).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Mali, seleção que venceu os dois duelos até ao momento realizados entre os dois países.