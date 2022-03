Mali-Tunísia: reencontro após a CAN

CÓD 122 Mali 2.05 Empate 2.7 Tunísia 3.15

Depois de se terem encontrado na CAN, em janeiro, Mali e Tunísia voltam a encontrar-se esta sexta-feira, agora para um duelo do playoff de apuramento para o Mundial'2022.Frente a frente estará o Mali, uma equipa que acabou a fase de grupos em primeiro no Grupo E, com 5 vitórias e 1 empate, e uma Tunísia que venceu o Grupo B, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Mali, refira-se, foi até aos oitavos-de-final na CAN, ao passo que a Tunísia caiu nos 'quartos'.Em termos de confronto direto, em cinco jogos houve duas vitórias malianas, duas tunisinas e um empate. No duelo mais recente, na CAN, houve triunfo maliano por 1-0.