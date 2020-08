Malmö-Cracóvia: com a promessa de golos

Duelo da primeira pré-eliminatória da Liga Europa, com os suecos do Malmö a receberem a visita dos polacos do Cracóvia, numa partida a uma mão da qual sairá a equipa que avançará para a ronda seguinte da segunda prova de clubes da UEFA.



A viver períodos diferentes na temporada, suecos e polacos medem forças num embate no qual estarão frente a frente o primeiro e o último nos respetivos campeonatos.



Líder na Suécia, com 38 pontos em 17 partidas e já com um ritmo competitivo bem interessante, o Malmö entra em campo vindo de seis jogos seguidos sem perder, numa série recente na qual se destaca o facto de ter chegado ao descanso na frente e ter sido a primeira equipa a marcar em cinco das últimas sete partidas. Por outro lado, nos últimos três duelos a equipa de Mälmo sofreu sempre golos.



Quanto ao Cracóvia, tem apenas dois jogos oficiais nas pernas neste arranque de época, ambos com triunfos no registo. Ainda assim, por ter uma penalização de 5 pontos negativos, a formação da capital polaca está afundada no fundo da tabela. Em relação a estatísticas, de notar que Cracóvia sofre golos há sete encontros consecutivos, sendo que em seis desses duelos foi mesmo a primeira equipa a sofrer. Por outro lado, em cinco dos últimos seis duelos registaram-se pelo menos três golos no marcador.



Dados interessantes, que apontam essencialmente para a existência de golos nesta partida, ainda que sendo um duelo a eliminar, a uma mão, haja a possibilidade de as duas equipas se apresentarem algo fechadas, tentando não correr riscos para não dizer adeus à Liga Europa.

CÓD 127 Malmö 1.42 Empate 3.53 Cracóvia 4.61