Malmö-Hammarby: equipas em boa fase

Segue a disputa da décima jornada da Liga sueca, com o segundo colocado Malmö a receber a visita do 11.º Hammarby, numa partida na qual estarão em confronto duas formações que curiosamente até têm estado com registos similares nas últimas semanas.



Os da casa, com 16 pontos - menos 4 do que o líder Norrköping - estão numa sequência de quatro partidas sem perder (têm 3 vitórias nessa fase), ao passo que os visitantes, com 12 pontos, entram em campo vindos de três duelos consecutivos sem perder, ainda que nessa fase o melhor que tenham conseguido foi um empate.



No que ao confronto direto diz respeito, o Malmo tem vantagem, com sete vitórias nos últimos dez encontros. Ainda assim, curiosamente o duelo mais recente, jogado em outubro do ano passado, acabou com triunfo do Hammarby por 2-0.

CÓD 194 Malmö 1.64 Empate 3.29 Hammarby 3.84