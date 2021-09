Malmö-Juventus: italianos procuram dar sapatada na crise

Ainda abalada pela partida de Cristiano Ronaldo para Manchester, a Juventus inicia esta terça-feira a sua caminhada na Liga dos Campeões 2021/22, numa partida do Grupo H que será, em teoria, acessível para os italianos, já que do outro lado estará um conjunto do Malmö que é visto como o elo mais fraco deste mesmo grupo.



Comandados por Jon Dahl Tomasson, os suecos chegama a esta partida vindos das rondas prévias, onde afastaram o Rangers e o Ludogorets. No plano interno, o Malmö é terceiro, com menos 3 pontos do que os dois conjuntos da frente, tendo até ao momento 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. No plano individual, Ola Toivonen, Johan Dahlin e Jonas Knudsen são baixas garantidas, ao passo que Oscar Lewicki, Sergio Peña e Niklas Moisander estão em dúvida.



Quanto à Juventus, neste jogo sem Federico Chiesa, Kaio Jorge e Arthur, entra em campo na sequência de um arranque de época para esquecer, com apenas 1 ponto em três jogos na Serie A, com 3 golos marcados e 5 sofridos. No duelo mais recente, os de Turim até começaram a ganhar, mas acabaram batidos pelo Nápoles por 2-1.

CÓD 141 Malmö 6.14 Empate 4.48 Juventus 1.44