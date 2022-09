Malmö-Sp. Braga: bracarenses tentam levar bom momento para as competições europeias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Malmö e Sporting de Braga defrontam-se na tarde de quinta-feira, a partir das 17:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo D da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos distintos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Malmö registou duas vitórias (Sivasspor e Bralanda IF), um empate (Mjallby) e duas derrotas (Kalmar e Elfsborg), enquanto que o Sp. Braga somou quatro triunfos (Famalicão, Marítimo, Arouca e Vitória de Guimarães) e um empate (Sporting).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo entre as duas formações.