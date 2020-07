Man. City-Liverpool: Bernardo Silva e Cancelo tentam regressar às vitórias diante do campeão

Um encontro de calendário na Liga inglesa de futebol, pelo menos para o Liverpool. A equipa orientada pelo alemão Jürgen Klopp sagrou-se, na última jornada, campeã da temporada 2019/20 da Premier League. Contudo, esta quinta-feira desloca-se ao terreno do Manchester City, de Bernardo Silva e João Cancelo, ex-jogadores da formação do Benfica, em jogo da 32.ª jornada da prova.

À entrada para esta ronda, o Manchester City, orientado pelo espanhol Pep Guardiola, posiciona-se no 2.º lugar da tabela classificativa, com 63 pontos, fruto de 20 vitórias, três empates e oito derrotas, enquanto que o Liverpool é líder isoladíssimo, com 86 pontos, após somar 28 triunfos, dois empates e uma derrota até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, os citizens registaram três vitórias (Arsenal, Burnley e Newcastle - este último a contar para a Taça de Inglaterra) e duas derrotas (Manchester United e Chelsea), ao passo que os reds somaram dois triunfos (Bournemouth e Crystal Palace), um empate (Everton) e duas derrotas (Chelsea - para a Taça de Inglaterra - e Atlético Madrid - para a Liga dos Campeões).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Liverpool, com dois triunfos contra apenas um do Manchester City nos últimos cinco duelos entre as duas equipas disputados.