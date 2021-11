Man. City-Paris Saint-Germain: cimeira milionária no Etihad

CÓD 102 Manchester City 1.57 Empate 4.1 PSG 4.75

Cimeira de milionários no Etihad, com o Manchester City a receber a visita do Paris Saint-Germain, numa partida que será decisiva para definir qual o conjunto que avança como primeiro colocado do Grupo A rumo aos oitavos-de-final da Champions.Com 9 pontos, o Man. City está em melhor posição para tal, ainda que neste jogo tenha de resolver a questão sem Ferran Torres e Kevin De Bruyne. Os citizens, refira-se, levam três vitórias seguidas, com 9 golos marcados e somente 1 sofrido.Em relação aos franceses, neste jogo sem Julian Draxler, Rafinha e Sergio Ramos, não perderam nenhum dos últimos sete duelos, ainda que tenham sofrido golo em seis deles. Nesses mesmos seis, refira-se, o marcador teve sempre pelo menos 3 golos.Quanto ao confronto direto, o PSG ganhou em casa por 2-0 em setembro, conseguindo na altura o primeiro triunfo ante os ingleses depois de quatro partidas nas quais tinha empatado uma e perdido três.