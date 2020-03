Man. United-Man. City: Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Bernardo Silva em ação

O Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, recebe este domingo o Manchester City, de Bernardo Silva, em jogo a contar para a 29.ª jornada da Premier League, num encontro que promete aquecer a semana em Inglaterra.



À entrada para esta jornada, os red devils posicionam-se no 5.º lugar da tabela classificativa, com 42 pontos, fruto de onze triunfos, nove empates e oito derrotas até ao momento na prova, enquanto que o Manchester City é 2.º classificado, com 57, após 18 vitórias, três empates e seis derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Manchester United registou três vitórias (Watford, Club Brugge e Derby County) e dois empates (Club Brugge e Everton), ao passo que o Manchester City somou cinco triunfos (West Ham, Leicester, Real Madrid, Aston Villa e Sheffield Wednesday).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos dos citizens contra dois dos red devils. Como será desta vez?

CÓD 142 Manchester Utd. 4.69 Empate 4.01 Manchester City 1.6